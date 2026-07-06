РФ атаковала Киев ракетами - есть раненые, повреждены жилые дома и вспыхнули пожары
Киев • УНН
В результате ночной ракетной атаки РФ в Киеве повреждены жилые дома и нежилые объекты, возникли пожары, по меньшей мере три человека пострадали.
В ночь на 6 июля российские войска совершили комбинированную ракетную атаку на Киев. В столице повреждены жилые дома и нежилые помещения, по меньшей мере три человека пострадали. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
Детали
По его словам, наибольшие разрушения получил Подольский район. Там частично разрушен жилой дом, где на уровне седьмого-девятого этажей были заблокированы люди. Также обломки повредили еще один жилой дом, упали на территорию гаражного кооператива, а в одном из нежилых зданий произошли разрушения и пожар.
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В Голосеевском районе в результате атаки возникли пожары на территории нежилой застройки и складского помещения. В Дарницком районе обломки попали в нежилое здание.
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