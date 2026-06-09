рф атаковала четыре района Харькова беспилотниками, есть пострадавшие и разрушения

Армия рф атаковала Харьков беспилотниками, зафиксировано четыре удара, есть пострадавшие. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Последствия очередной атаки на Харьков по состоянию на эту минуту. Предварительно, зафиксированы удары 4 российских БпЛА - сообщил Синегубов.

Председатель Харьковской ОВА рассказал о ситуации после вражеских атак на город:

▪️Слободской район. Попадание в открытую местность, в результате чего произошло возгорание сухой травы. Пожар локализовали. Информация о пострадавших не поступала;

▪️Киевский район. Поврежден многоквартирный жилой дом. Острую реакцию на стресс перенесли женщины 86 и 69 лет, получили медицинскую помощь на месте.

▪️Основянский район. Информация о повреждениях и пострадавших не поступала.

▪️Шевченковский район. Произошло падение обломков дрона, поврежден легковой автомобиль. Без пострадавших.

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