рф атаковала 10 населенных пунктов Херсонщины: 7 человек пострадали
Киев • УНН
Вражеские войска обстреляли ряд населенных пунктов Херсонской области, включая областной центр. В результате атак повреждены 7 частных домов и ранены 7 местных жителей.
За прошедшие сутки российские военные нанесли удары по нескольким населенным пунктам Херсонщины. К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
В частности враг бил по Антоновке, Садовому, Приднепровскому, камышанам, Белозерке, Томиной балке, Станиславу, Томариному, Осокоровке и городу Херсон. Атаки включали авиаудары и огонь по критической инфраструктуре, социальным объектам и жилым кварталам.
В результате обстрелов были повреждены 7 частных домов. Во время атак 7 местных жителей получили ранения. Сейчас пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
На Херсонщине возможны отключения света у абонентов, которые уже его имеют - ОВА30 нояб. 2024, 17:42 • 31271 просмотр