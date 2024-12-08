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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф атаковала 10 населенных пунктов Херсонщины: 7 человек пострадали

Киев  •  УНН

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Вражеские войска обстреляли ряд населенных пунктов Херсонской области, включая областной центр. В результате атак повреждены 7 частных домов и ранены 7 местных жителей.

За прошедшие сутки российские военные нанесли удары по нескольким населенным пунктам Херсонщины. К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

В частности враг бил по Антоновке, Садовому, Приднепровскому, камышанам, Белозерке, Томиной балке, Станиславу, Томариному, Осокоровке и городу Херсон. Атаки включали авиаудары и огонь по критической инфраструктуре, социальным объектам и жилым кварталам. 

В результате обстрелов были повреждены 7 частных домов. Во время атак 7 местных жителей получили ранения. Сейчас пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На Херсонщине возможны отключения света у абонентов, которые уже его имеют - ОВА30 нояб. 2024, 17:42 • 31271 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
khersonХерсон