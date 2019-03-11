Результативное выступление Леня помогло победить "Атланте"

Первые очки матча в составе "Хокс" набрал именно украинский легионер, который вышел в стартовом составе и реализовал бросок правым полукрюком через звезду соперников Энтони Дэвиса. После этого Лень начал проявлять снайперские способности и отправил в кольцо оппонентов два трехочковых.

Центровой несмотря на два нереализованных слэм-данка добавил в результативности в заключительной четверти и помог команде праздновать выигрыш 128:116.

Отметим, что в активе украинца 19 очков (5/10 двухочковые, 3/6 трехочковые), 9 подборов и 1 блок-шот.

Кроме того добавим, в "Хокс" стало 23 победы при 45 поражениях - 12 на Востоке. В "Пеликанс" 30 побед - 12-е на Западе.