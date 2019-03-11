Результативний виступ Леня допоміг перемогти "Атланті"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Український центровий Олексій Лень провів черговий успішний виступ в рамках протистояння НБА в якому його "Атланта" змагалася із "Нью-Орлеан Пеліканс", передає кореспондент УНН.
Перші очки матчу у складі "Хокс" набрав саме український легіонер, який вийшов у стартовому складі та реалізував кидок правим напівгаком через зірку суперників Ентоні Девіса. Після цього Лень почав проявляти снайперські здібності та відправив у кільце опонентів два триочкові.
Центровий попри два нереалізованих слем-данки додав в результативності в заключній чверті та допоміг команді святкувати виграш 128:116.
Зазначимо, що в активі українця 19 очок (5/10 двоочкові, 3/6 триочкові), 9 підбирань і 1 блок-шот.
Крім того додамо, у "Хокс" стало 23 перемоги при 45 поразках – 12 на Сході. У "Пеліканс" 30 звитяг – 12-ті на Заході.