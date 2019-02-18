Результативное действие Малиновского не помогла клубу "Генк" избежать поражения

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. В 26-м туре чемпионата Бельгии лидер первенства, "Генк" украинца Руслана Малиновского, на выезде встречался со своими ближайшими преследователями из "Брюгге", сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.

Полузащитник сборной Украины вышел в стартовом составе гостей, отдал голевой пас, получил желтую карточку и сыграл полный поединок, закончившийся победой хозяев со счетом 3:1.

"Генк" остался на вершине, но "Брюгге" сократил отставание до восьми пунктов.

Добавим, что в этом сезоне Малиновский провел в составе "Генка" 37 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 13 результативных передач.

Напомним, что в начале февраля результативные передачи Малиновского помогли "Генке" завоевать три пункта.

Украинские Национальные Новости

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