Результативное действие Малиновского не помогла клубу "Генк" избежать поражения
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В 26-м туре чемпионата Бельгии лидер первенства, "Генк" украинца Руслана Малиновского, на выезде встречался со своими ближайшими преследователями из "Брюгге", сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.
Полузащитник сборной Украины вышел в стартовом составе гостей, отдал голевой пас, получил желтую карточку и сыграл полный поединок, закончившийся победой хозяев со счетом 3:1.
"Генк" остался на вершине, но "Брюгге" сократил отставание до восьми пунктов.
Добавим, что в этом сезоне Малиновский провел в составе "Генка" 37 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 13 результативных передач.
Напомним, что в начале февраля результативные передачи Малиновского помогли "Генке" завоевать три пункта.