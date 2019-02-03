Результативні паси Маліновського принесли "Генку" перемогу у матчі в Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У 24-му турі чемпіонату Бельгії ФК “Генк” Руслана Маліновського здобув вольову перемогу над одним з аутсайдерів турніру, інформує УНН з посиланням на сайт ФФУ.
Півзахисник збірної України вийшов у стартовому складі “Генка” на виїзний матч чемпіонату проти “Ваасланд-Беверену”. Команда українця пропустила першою, але знайшла в собі сили переломити хід зустрічі та здобути перемогу з рахунком 2:1.
Вирішальну гольову передачу віддав саме Маліновський. Також українець асистував і в першому епізоді із забитим м’ячем у ворота “Ваасланд-Беверену”.
Цього сезону Маліновський провів у складі “Генка” 33 матчі, в яких забив 11 м’ячів та віддав 12 результативних пасів.
Окрім того додамо, маючи в активі 54 очки, команда українця впевнено лідирує в турнірній таблиці.