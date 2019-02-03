Результативные пасы Малиновского принесли "Генке" победу в матче в Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В 24-м туре чемпионата Бельгии ФК “Генк” Руслана Малиновского одержал волевую победу над одним из аутсайдеров турнира, информирует УНН со ссылкой на сайт ФФУ.
Полузащитник сборной Украины вышел в стартовом составе “Генка” на выездной матч чемпионата против “Ваасланде-Беверен”. Команда украинца пропустила первой, но нашла в себе силы переломить ход встречи и одержать победу со счетом 2:1.
Решающую голевую передачу отдал именно Малиновский. Также украинец ассистировал и в первом эпизоде с забитым мячом в ворота “Ваасланде-Беверена”.
В этом сезоне Малиновский провел в составе “Генка” 33 матча, в которых забил 11 мячей и отдал 12 результативных пасов.
Кроме того добавим, имея в активе 54 очка, команда украинском уверенно лидирует в турнирной таблице.