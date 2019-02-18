Результативна дія Маліновського не допомогла клубу "Генк" уникнути поразки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У 26-му турі чемпіонату Бельгії лідер першості, "Генк" українця Руслана Маліновського, на виїзді зустрічався зі своїми найближчими переслідувачами з "Брюгге", повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.
Півзахисник збірної України вийшов у стартовому складі гостей, віддав гольовий пас, отримав жовту картку та відіграв повний поєдинок, що закінчився перемогою господарів із рахунком 3:1.
“Генк” залишився на вершині, але “Брюгге” скоротив відставання до восьми пунктів.
Додамо, що в цьому сезоні Маліновський провів у складі “Генка” 37 матчів, в яких забив 11 м’ячів та віддав 13 результативних передач.
Нагадаємо, що на початку лютого результативні передачі Маліновського допомогли “Генку” завоювати три пункти.