Результаты экспертизы по катастрофе Ми-8 в Ровенской области еще не готовы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Результаты экспертиз по обстоятельствам катастрофы вертолета Ми-8 в Ровенской области еще нет. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе ГБР.
“Сейчас результатов экспертизы еще нет”, — сказали в пресс служба.
Напомним, ранее сообщалось, что результаты экспертиз по обстоятельствам катастрофы вертолета Ми-8 в Ровенской области Государственное бюро расследований получит в конце июля — начале августа.
Как отмечал УНН, во время проведения ряда экспертиз в рамках расследования катастрофы вертолета Ми-8 в Ровенской области идентифицированы фрагменты тел погибших членов экипажа.
Как сообщал УНН, 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета произошла авиационная катастрофа с вертолетом Ми-8, который упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области. После падения военный вертолет Ми-8 загорелся.
В результате падения погиб экипаж в составе 4 человек, в том числе командир воинской части А2595. Уголовное производство расследуется по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов). Основной версией крушения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области является техническая неисправность.