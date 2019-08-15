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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 45695 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 67169 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 123114 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 133527 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123808 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126812 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129254 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153033 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Результаты экспертизы по катастрофе Ми-8 в Ровенской области еще не готовы

Результаты экспертизы по катастрофе Ми-8 в Ровенской области еще не готовы

Киев  •  УНН

 • 7823 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Результаты экспертиз по обстоятельствам катастрофы вертолета Ми-8 в Ровенской области еще нет. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе ГБР.

“Сейчас результатов экспертизы еще нет”, — сказали в пресс служба.

Напомним, ранее сообщалось, что результаты экспертиз по обстоятельствам катастрофы вертолета Ми-8 в Ровенской области Государственное бюро расследований получит в конце июля — начале августа.

Как отмечал УНН, во время проведения ряда экспертиз в рамках расследования катастрофы вертолета Ми-8 в Ровенской области идентифицированы фрагменты тел погибших членов экипажа.

Как сообщал УНН, 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета произошла авиационная катастрофа с вертолетом Ми-8, который упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области. После падения военный вертолет Ми-8 загорелся.

В результате падения погиб экипаж в составе 4 человек, в том числе командир воинской части А2595. Уголовное производство расследуется по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов). Основной версией крушения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области является техническая неисправность.

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