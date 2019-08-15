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Результати експертизи щодо катастрофи Мі-8 на Рівненщині ще не готові

Результати експертизи щодо катастрофи Мі-8 на Рівненщині ще не готові

Київ • УНН

 • 7823 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Результатів експертиз щодо обставин катастрофи гелікоптеру Мі-8 у Рівненській області ще не має. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі ДБР.

“Наразі результатів експертизи ще не має”, — сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що результати експертиз щодо обставин катастрофи гелікоптеру Мі-8 у Рівненській області Державне бюро розслідувань отримає наприкінці липня — початку серпня.

Як зазначав УНН, під час проведення ряду експертиз у рамках розслідування катастрофи гелікоптеру Мі-8 у Рівненській області ідентифіковані фрагменти тіл загиблих членів екіпажу.

Як повідомляв УНН, 29 травня о 23:27 під час навчально-тренувального польоту сталася авіаційна катастрофа з гелікоптером Мі-8, який впав біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області. Після падіння військовий гелікоптер Мі-8 загорівся.

Внаслідок падіння загинув екіпаж у складі 4 осіб, зокрема командир військової частини А2595. Кримінальне провадження розслідується за ст. 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів). Основною версією катастрофи військового вертольота Мі-8 у Рівненській області є технічна несправність.

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