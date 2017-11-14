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Результаты экспертизы на алкоголь у подозреваемого в ДТП на Стеценко будут известны сегодня

Результаты экспертизы на алкоголь у подозреваемого в ДТП на Стеценко будут известны сегодня

Киев  •  УНН

 • 10082 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Результаты экспертизы о наличии алкогольных или наркотических веществ, а также психического состояния сотрудника сервисного центра МВД в Киеве, который стал участником ДТП на пересечении улиц Стеценко и Туполева в столице, будут готовы сегодня в течение дня. Об этом заявил во время брифинга Начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, передает УНН.

"В течение сегодняшнего дня будет результат был ли он (виновник ДТП) в состоянии алкогольного опьянения", - сказал В.Криклий.

По его словам, у сотрудника сервисного центра МВД вчера был выходной.

"Автомобиль зарегистрирован не на него... Автомобиль не служебный, у нас нет таких служебных автомобилей, тем более у работников сервисных центров", - отметил В.Криклий.

Напомним, в Киеве на улице Стеценко произошло смертельное ДТП - столкнулись Mitsubishi и Mazda. По факту смертельной ДТП начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, сотруднику МВД в ДТП на улице Стеценко сообщено о подозрении.

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