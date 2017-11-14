Результати експертизи на алкоголь у підозрюваного в ДТП на Стеценка будуть відомі сьогодні

"Протягом сьогоднішнього дня буде результат, чи був він (винуватець ДТП) у стані алкогольного сп’яніння", - сказав В.Криклій.

За його словами, у співробітника сервісного центру МВС вчора був вихідний.

"Автомобіль зареєстрований не на нього... Автомобіль не службовий, у нас немає таких службових автомобілів, тим більше у працівників сервісних центрів", - зауважив В.Криклій.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Стеценка сталася смертельна ДТП - зіткнулися Mitsubishi і Mazda. За фактом смертельної автопригоди розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, співробітнику МВС у ДТП на вулиці Стеценка повідомлено про підозру.