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Результаты борьбы со “скрутками” НДС - плюс 10 миллиардов в системе - Даниил Гетманцев

Киев • УНН

 • 15687 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. За последние полтора месяца пополнения плательщиками лимита для регистрации накладных в системе электронного администрирования НДС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 10 млрд грн. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает УНН.

Цитата

“В результате противодействия налоговой системным злоупотреблениям с НДС за отчетный период (1.12.21—15.01.22) пополнение плательщиками лимита в СЭА НДС составляет 53,2 млрд грн, или +10 млрд грн по сравнению с прошлым годом”, — отметил депутат.

Добавим

Даниил Гетманцев связывает это с тем, что Налоговая служба (которую в декабре 2021 года возглавила Татьяна Кириенко — ред.) активизировала борьбу с фиктивными налоговыми накладными.

“Это означает, что “схемного“ кредита в системе все меньше, а для осуществления деятельности (регистрации накладных) плательщики заводят в систему "живые" деньги", — подчеркнул председатель парламентского комитета.

Напомним, что с 1 января 2022 года вступил в силу закон № 5600, которым усовершенствованы положения Налогового кодекса Украины в части, касающейся общих вопросов администрирования налогов на прибыль предприятий, доходы физических лиц, добавленную стоимость и других. Кроме этого, Минфин внес изменения в Положение о регистрации плательщиков НДС. Он, в частности, приведен в соответствие с законом № 1525-IX относительно регистрации, перерегистрации, аннулирования регистрации в качестве плательщиков НДС лиц-нерезидентов.

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