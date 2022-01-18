Результати боротьби зі “скрутками” ПДВ - плюс 10 мільярдів в системі - Данило Гетманцев
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. За останні півтора місяці поповнення платниками ліміту для реєстрації накладних в системі електронного адміністрування ПДВ у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 10 млрд грн. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає УНН.
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“У результаті протидії податковою системним зловживанням з ПДВ за звітний період (1.12.21 — 15.01.22) поповнення платниками ліміту в СЕА ПДВ становить 53,2 млрд грн, або +10 млрд грн у порівнянні з минулим роком”, — зазначив депутат.
Додамо
Данило Гетманцев пов’язує це з тим, що Податкова служба (яку у грудні 2021 року очолила Тетяна Кірієнко, — ред.) активізувала боротьбу з фіктивними податковими накладними.
“Це означає, що „схемного“ кредиту в системі все менше, а для здійснення діяльності (реєстрації накладних) платники заводять до системи „живі“ гроші”, — наголосив голова парламентського комітету.
Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року набув чинності закон № 5600, яким удосконалено положення Податкового кодексу України у частині, що стосується загальних питань адміністрування податків на прибуток підприємств, доходи фізичних осіб, додану вартість та інших. Окрім цього, Мінфін вніс зміни до Положення про реєстрацію платників ПДВ. Його, зокрема, приведено у відповідність до Закону № 1525-IX щодо реєстрації, перереєстрації, анулювання реєстрації як платників ПДВ осіб-нерезидентів.