Результат по делу Н.Мартыненко будет зависеть от поддержки САП - А.Ситник
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Результат по так называемому делу Николая Мартыненко касательно коррупционных схем будет зависеть от того, насколько Специализированная антикоррупционная прокуратура поддержит НАБУ. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
“По делу Мартыненко проведена большая работа. Ее результат будет зависеть от того, насколько нас поддержит Специализированная антикоррупционная прокуратура”, — отметил А.Ситник.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины передала Национальному антикоррупционному бюро материалы, которых не хватало для расследования “дела Мартыненко”.
Как ранее сообщалось, НАБУ вызвало на допросы Н.Мартыненко в качестве свидетеля в рамках досудебного расследования по делам по факту закупки ГП “Восточный горно-обогатительный комбинат” уранового концентрата у австрийского общества “STEUERMANN” Investitions — und Handelsgesellschaft mbH“, а также по факту получения взяток при закупке ГП “НАЭК” Энергоатом“ оборудования у чешского акционерного общества ”Škoda JS".