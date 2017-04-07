Результат по делу Н.Мартыненко будет зависеть от поддержки САП - А.Ситник

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 65456 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108166 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165950 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121759 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119735 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114184 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105341 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107306 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103763 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157197 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Результат по делу Н.Мартыненко будет зависеть от поддержки САП - А.Ситник

Результат по делу Н.Мартыненко будет зависеть от поддержки САП - А.Ситник

Киев  •  УНН

 • 11947 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Результат по так называемому делу Николая Мартыненко касательно коррупционных схем будет зависеть от того, насколько Специализированная антикоррупционная прокуратура поддержит НАБУ. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

“По делу Мартыненко проведена большая работа. Ее результат будет зависеть от того, насколько нас поддержит Специализированная антикоррупционная прокуратура”, — отметил А.Ситник.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины передала Национальному антикоррупционному бюро материалы, которых не хватало для расследования “дела Мартыненко”.

Как ранее сообщалось, НАБУ вызвало на допросы Н.Мартыненко в качестве свидетеля в рамках досудебного расследования по делам по факту закупки ГП “Восточный горно-обогатительный комбинат” уранового концентрата у австрийского общества “STEUERMANN” Investitions — und Handelsgesellschaft mbH“, а также по факту получения взяток при закупке ГП “НАЭК” Энергоатом“ оборудования у чешского акционерного общества ”Škoda JS".

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