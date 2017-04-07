Результат по делу Н.Мартыненко будет зависеть от поддержки САП - А.Ситник

“По делу Мартыненко проведена большая работа. Ее результат будет зависеть от того, насколько нас поддержит Специализированная антикоррупционная прокуратура”, — отметил А.Ситник.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины передала Национальному антикоррупционному бюро материалы, которых не хватало для расследования “дела Мартыненко”.

Как ранее сообщалось, НАБУ вызвало на допросы Н.Мартыненко в качестве свидетеля в рамках досудебного расследования по делам по факту закупки ГП “Восточный горно-обогатительный комбинат” уранового концентрата у австрийского общества “STEUERMANN” Investitions — und Handelsgesellschaft mbH“, а также по факту получения взяток при закупке ГП “НАЭК” Энергоатом“ оборудования у чешского акционерного общества ”Škoda JS".