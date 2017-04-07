Результат у справі М.Мартиненка залежатиме від підтримки САП – А.Ситник

“У справі Мартиненка проведено велику роботу. Її результат залежатиме від того, наскільки нас підтримає Спеціалізована антикорупційна прокуратура”, — зазначив А.Ситник.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України передала Національному антикорупційному бюро матеріали, яких бракувало для розслідування “справи Мартиненка”.

Як раніше повідомлялося, НАБУ викликало на допити М.Мартиненка як свідка в межах досудового розслідування у справах за фактом закупівлі ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” уранового концентрату в австрійського товариства “STEUERMANN” Investitions — und Handelsgesellschaft mbH", а також за фактом одержання хабарів при закупівлі ДП “НАЕК “Енергоатом” обладнання у чеського акціонерного товариства “Škoda JS”.