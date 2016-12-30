Резонансные уголовные преступления 2016 года - обзор УНН

Резонансные убийства. Хронология

Дело патрульного С.Олийныка

В феврале во время преследования автомобиля BMW, в котором находились четыре человека, патрульные открыли огонь, в результате чего погиб 17-летний пассажир .

Прокуратура начала уголовное производство, и сотруднику патрульной полиции Сергею Олийныку сообщили о подозрении в умышленном убийстве, покушении на убийство и превышение власти и служебных полномочий. Сейчас дело в отношении полцейського находится в Голосеевском райсуде, первое заседание назначено на 30 декабря.

Циничное убийство адвоката Юрия Грабовского

Национальная ассоциация адвокатов Украины 25 марта опубликовала новость о том, что их коллегу, адвоката Юрия Грабовского, который в то время представлял интересы в суде российского ГРУшника Александра Александрова, найден убитым .

Впоследствии главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал об обстоятельствах убийства адвоката.

Он сообщил, в частности, что тело Ю.Грабовского нашли возле Жашкова Черкасской области.

"Адвокат был убит насильственным путем с дострилюванням из огнестрельного оружия", - отмечал А.Матиоса.

Прокуратура задержала двух подозреваемых в убийстве юриста. Сейчас дело передано в Шевченковский районный суд Киева, но рассматривается в закрытом режиме.

Исчезновение львовянина Т.Познякова

Львовянина Тараса Познякова, который выехал на своем автомобиле из Львова в Киев в апреле, до сих пор ищут .

Парень решил воспользоваться услугами сервиса БлаБлаКар и взял попутчиков, в результате чего лишился жизни. Позже полиция нашла его автомобиль в одном из гаражей Киево-Святошинского района Киевской области, но тело львовянина до сих пор ищут.

В начале августа правоохранители задержали в Хмельницкой области подозреваемого в умышленном убийстве Тараса Позняков, другой злоумышленник находится в розыске.

По последней информации (по состоянию на 27 декабря), тело парня до сих пор не найдено , расследование продолжается.

Убийство журналиста П.Шеремета

20 июля около 7:45 в Киеве неизвестные взорвали автомобиль , в котором ехал на работу журналист Павел Шеремет.

Президент дал поручение правоохранительным органам немедленно расследовать убвиство известного журналиста. Следствие сразу начало отрабатывать три основные версии - профессиональная деятельность, неприязненное отношение и "русский след". Однако общественности так и не стало известно, какова настоящая причина убийства П.Шеремета.

Кстати, следствие привлекало к делу как специалистов ФБР с США, которые провели в Украине около недели, и вместе с нашими экспертами дополнительно осмотрели место трагедии. Также американские специалисты должны были провести в своих лабораториях некоторые исследования.

Гибель двух патрульных в Днепре

В сентябре в Днепре погибли двое сотрудников патрульной полиции после того, как остановили легковой автомобиль за нарушение правил дорожного движения.

Водитель автомобиля начал оказывать сопротивление работникам полиции, а затем совершил несколько выстрелов и скрылся с места происшествия.

Сотрудник патрульной полиции погиб, его напарница получила ранения. Девушка-патрульная умерла на операционном столе. В совершении преступления подозревают Александра Пугачева, бывшего бойца "Торнадо", который находился в розыске за совершение других тяжких преступлений.

Убийство в Кривом Озере

24 августа в Кривом Озере Николаевской области умер мужчина при задержании милицией.

Трое полицейских жестоко избили местного жителя О.Цукермана, после чего один из правоохранителей выстрелил в него из травматического оружия. Двум полицейским сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, повлекшие тяжкие последствия, а третьего, который выстрелил в мужчину, обвиняют в умышленном убийстве.

Смертельная перестрелка в Княжичах

4 декабря произошла перестрелка в Княжичах между сотрудниками полиции КОРД и ГСО, в результате чего лишились жизни 5 правоохранителей .

Перестрелка произошла во время проведения специальной операции по задержанию особо опасной группы преступников, которые совершали разбойные нападения и грабежи в Киеве и Киевской области.

Как сообщал Генпрокурор Ю.Луценко, только экспертиза может ответить, кто первый открыл огонь. По его словам, результатов в этом деле стоит ожидать в конце первого квартала 2017 года.

Коррупционные дела

В конце мая бывший заместитель председателя СБУ Виктор Трепак передал в НАБУ так называемую "черную бухгалтерию Партии регионов", в которой приведены суммы выплат средств бывшим и нынешним чиновникам.

Уже 1 июня В.Трепака допросили детективы НАБУ. После чего на брифинге директор Бюро Артем Сытник заявил, что эти материалы могут иметь доказательственное значение .

За последней информацией, которую предоставили УНН в НАБУ, по состоянию на конец сентября было идентифицировано около 500 человек с "черной бухгалтерии Партии регионов".

Через полгода расследование по этому делу уже появился первый официальный подозреваемый. 13 декабря детективы Антикоррупционного бюро в аэропорту "Борисполь" вручили уведомление о подозрении действующему председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому по подозрению в получении взятки почти 162 тыс. долларов .

Как утверждает следствие, на протяжении 2012 года председатель Центризбиркома шесть раз был в заграничных командировках за средства Партии регионов.

Однако сам М.Охендовский и его защитники заявили, что одна из двух проведенных следствием экспертиз опровергает тот факт, что в "черной бухгалтерии ПР" подпись принадлежит Охендовскому.

Другой не менее важным делом является ликвидация НАБУ и САП преступной схемы, которая работала под руководством народного депутата Александра Онищенко .

По данным следствия, деятельность такой схемы нанесла государству ущерб на сумму около 3 млрд грн.

5 июля Верховная Рада проголосовала за снятие депутатского иммунитета с А.Онищенко.

На сегодня нардеп находится во всеукраинском розыске, также представленные документы в Интерпол для объявления его в международный розыск .

Находясь за границей, А.Онищенко обнародовал через некоторые СМИ информацию о политической коррупции в Верховной Раде. НАБУ открыло производство по этим заявлениям.

Стоит отметить, что на прошлой неделе А.Онищенко допросили по видеоконференцсвязи по этому поводу. В САП не исключили и других допросов народного депутата относительно политической коррупции в Раде.

Еще с одного народного депутата сняли неприкосновенность в этом году, но это уже по инициативе Генеральной прокуратуры Украины. 8 декабря Генпрокурор Юрий Луценко представил представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Вадима Новинского. Это представление поддержало 228 народных депутатов .

Ю.Луценко сообщал, что роль В.Новинского заключалась в доведении до конца преступного плана В.Януковича об отстранении от должности Митрополита Киевского и всея Украины Владимира с целью избрания на эту должность угодно Януковичу лица.

Однако ГПУ до сих пор не сообщила о подозрении нардепу в ранее заявленных преступлениях.

Ну и как не вспомнить печальноизвестного судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, который, по информации правоохранительных органов, хранил деньги в стеклянных банках в лесополосе.

9 августа детективы НАБУ и прокуроры САП разоблачили его на взятке в сумме 150 тыс. долл. за вынесение приговора в интересах подсудимых. Но до того, как Верховная Рада сняла с него судейский иммунитет, он благополучно исчез из Украины. Сейчас судья Н.Чаус объявлен в национальный и международный розыск. Как сообщил недавно руководитель САП Назар Холодницкий, судья может находиться в Крыму .