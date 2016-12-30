Резонансні кримінальні злочини 2016 року - огляд УНН

Резонансні вбивства. Хронологія

Справа патрульного С.Олійника

У лютому під час переслідування автомобіля BMW, в якому перебувало четверо осіб, патрульні відкрили вогонь, в результаті чого загинув 17-річний пасажир.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження, і співробітникові патрульної поліції Сергію Олійнику повідомили про підозру в умисному вбивстві, замаху на умисне вбивство та перевищення влади і службових повноважень. Наразі справа щодо полцейського перебуває в Голосіївському райсуді, перше засідання призначено на 30 грудня.

Цинічне убивство адвоката Юрія Грабовського

Національна асоціація адвокатів України 25 березня опублікувала новину про те, що їхнього колегу, адвоката Юрія Грабовського, який на той час представляв інтереси в суді російського ГРУшника Олександра Александрова, знайдено вбитим.

Згодом головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів про обставини убивства адвоката.

Він повідомив, зокрема, що тіло Ю.Грабовського знайшли біля Жашкова Черкаської області.

“Адвокат був вбитий насильницьким шляхом з дострілюванням з вогнепальної зброї”, - зазначав А.Матіос.

Прокуратура затримала двох підозрюваних у вбивстві юриста. Наразі справа передана до Шевченківського районного суду Києва, але розглядається у закритому режимі.

Зникнення львів’янина Т.Познякова

Львів’янина Тараса Познякова, який виїхав на власному автомобілі зі Львова до Києва у квітні, досі шукають.

Хлопець вирішив скористатися послугами сервісу БлаБлаКар і взяв попутників, в результаті чого позбувся життя. Пізніше поліція знайшла його автомобіль в одному з гаражів Києво-Святошинського району Київської області, але тіло львів’янина досі шукають.

На початку серпня правоохоронці затримали на Хмельниччині підозрюваного в умисному вбивстві Тараса Познякова, інший зловмисник перебуває у розшуку.

За останньою інформацією (станом на 27 грудня), тіло хлопця досі не знайдене, розслідування триває.

Убивство журналіста П.Шеремета

20 липня близько 7:45 у Києві невідомі підірвали автомобіль, в якому їхав на роботу журналіст Павло Шеремет.

Президент дав доручення правоохоронцям негайно розслідувати убивство відомого журналіста. Слідство відразу почало відпрацьовувати три основні версії – професійна діяльність, неприязне ставлення і "російський слід". Проте загалу так і не стало невідомо, яка справжня причина убивства П.Шеремета.

До речі, слідство залучало до справи як спеціалістів ФБР із США, які пробули в Україні близько тижня, і разом з нашими експертами додатково оглянули місце трагедії. Також американські фахівці мали провести у своїх лабораторіях деякі дослідження.

Загибель двох патрульних у Дніпрі

У вересні у Дніпрі загинули двоє співробітників патрульної поліції після того, як зупинили легковик за порушення правил дорожнього руху.

Водій автівки почав чинити опір працівникам поліції, а потім здійснив декілька пострілів та зник із місця пригоди.

Співробітник патрульної поліції загинув, його напарниця отримала поранення. Дівчина-патрульна померла на операційному столі. У скоєнні злочину підозрюють Олександра Пугачова, колишнього бійця “Торнадо”, який перебував у розшуку за скоєння інших тяжких злочинів.

Убивство у Кривому Озері

24 серпня у Кривому Озері Миколаївської області помер чоловік під час затримання правоохоронцями.

Троє поліцейських жорстоко побили місцевого мешканця О.Цукермана, після чого один з правоохоронців вистрілив у нього з травматичної зброї. Двом поліцейським повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки, а третього, який вистрілив у чоловіка, звинувачують в умисному вбистві.

Смертельна перестрілка у Княжичах

4 грудня відбулася перестрілка у Княжичах між співробітниками поліції КОРД та ДСО, внаслідок чого втратили життя 5 правоохоронців.

Перестрілка сталася під час проведення спеціальної операції із затримання особливо небезпечної групи злочинців, які вчиняли розбійні напади та грабежі у Києві та Київській області.

Як повідомляв Генпрокурор Ю.Луценко, тільки експертиза може відповісти, хто перший відкрив вогонь. За його словами, результатів у цій справі варто очікувтаи у кінці першого кварталу 2017 року.

Корупційні справи

Наприкінці травня колишній заступник голови СБУ Віктор Трепак передав до НАБУ так звану “чорну бухгалтерію Партії регіонів”, в якій наведені суми виплат коштів колишнім і нинішнім високопосадовцям.

Вже 1 червня В.Трепака допитали детективи НАБУ. Після чого на брифінгу директор Бюро Артем Ситник заявив, що ці матеріали можуть мати доказове значення.

Зас останньою інформацією, яку надали УНН у НАБУ, станом на кінець вересня було ідентифіковано близько 500 осіб з “чорної бухгалтерії Партії регіонів”.

Через півроку розслідування у цій справі вже з'явився перший офіційний підозрюваний. 13 грудня детективи Антикорупційного бюро в аеропорту “Бориспіль” вручили повідомлення про підозру чинному голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському за підозрою в отриманні хабара майже 162 тис. доларів.

Як стверджує слідство, упродовж 2012 року голова Центрвиборчкому шість разів був у закордонних відрядженнях за кошти Партії регіонів.

Однак сам М.Охендовський і його захисники заявили, що одна з двох проведених слідством експертиз спростовує той факт, що у “чорній бухгалтерії ПР” підпис належить М.Охендовському.

Іншою не менш важливою справою є ліквідація НАБУ та САП злочинної схеми, яка функціонувала під керівництвом народного депутата Олександра Онищенка.

За даними слідства, діяльність такої схеми завдала державі збитків на суму близько 3 млрд грн.

5 липня Верховна Рада проголосувала за зняття депутатського імунітету з О.Онищенка.

На сьогодні нардеп перебуває у всеукраїнському розшуку, також подані документи до Інтерполу для оголошення його у міжнародний розшук.

Перебуваючи за кордоном, О.Онищенко оприлюднив через деякі ЗМІ інформацію про політичну корупцію у Верховній Раді. НАБУ відкрило провадження за цими заявами.

Варто зазначити, що минулого тижня О.Онищенка допитали по відеоконференцзв’язку стосовно цього. У САП не виключили й інших допитів народного депутата стосовно політичної корупції у Раді.

Ще з одного народного депутата зняли недоторканність у цьому році, але це вже з ініціативи Генеральної прокуратури України. 8 грудня Генпрокурор Юрій Луценко представив подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Вадима Новинського. Це подання підтримало 228 народних депутатів.

Ю.Луценко повідомляв, що роль В.Новинського полягала у доведенні до кінця злочинного плану Януковича про усунення з посади Митрополита Київського та всієї України Володимира з метою обрання на цю посаду угодної Януковичу особи.

Однак ГПУ досі не повідомила про підозру нардепу у раніше заявлених злочинах.

Ну і як не згадати сумнозвісного суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, який, за інформацією правоохоронних органів, зберігав гроші у скляних банках у лісосмузі.

9 серпня детективи НАБУ та прокурори САП викрили його на хабарі у сумі 150 тис. дол. хабара за винесення вироку в інтересах підсудних. Але до того, коли Верховна Рада зняла з нього суддівський імунітет, він благополучно зник з України. Наразі суддя М.Чаус оголошений у національний та міжнародний розшук. Як повідомив нещодавно керівник САП Назар Холодницький, суддя може перебувати у Криму.