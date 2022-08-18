Резников встретился с министром обороны Турции: что обсуждали

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"Министр национальной обороны Хулуси Акар встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Во время встречи состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонней и региональной обороны и безопасности", – говорится в сообщении.

Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın Ukrayna ziyaretine eşlik eden Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/wPJo0TSiwT

Напомним

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал во Львов, где должен провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутерришем.