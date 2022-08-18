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Резніков зустрівся з міністром оборони Туреччини: що обговорювали

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся зі своїм турецьким колегою Хулусі Акаром. Про це повідомили у Twitter Міноборони Туреччини, інформує УНН.

Резніков зустрівся з міністром оборони Туреччини: що обговорювали

Цитата

"Міністр національної оборони Хулусі Акар зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо питань двосторонньої і регіональної оборони та безпеки", – ідеться у повідомленні.

Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın Ukrayna ziyaretine eşlik eden Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/wPJo0TSiwT

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 18, 2022

Нагадаємо

Сьогодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган приїхав до Львова, де має провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та Генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

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