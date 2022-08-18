Резніков зустрівся з міністром оборони Туреччини: що обговорювали

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"Міністр національної оборони Хулусі Акар зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо питань двосторонньої і регіональної оборони та безпеки", – ідеться у повідомленні.

Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın Ukrayna ziyaretine eşlik eden Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/wPJo0TSiwT

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