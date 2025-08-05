Режиссер "Крестного отца" Коппола перенес срочную операцию на сердце
Киев • УНН
Известный режиссер Фрэнсис Форд Коппола перенес операцию на сердце в римской больнице "Тор Вергата". Его срочно госпитализировали из-за аритмии после прибытия в Италию.
Американский кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола перенес операцию на сердце в римской больнице "Тор Вергата". Об этом сообщает La Repubblica, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, режиссер перенес операцию на сердце в римской больнице "Тор Вергата". Отмечается, что операция Копполы была давно запланирована, но сразу после прибытия в Италию он был срочно госпитализирован из-за аритмии.
Напомним
86-летнего режиссера "Крестного отца" и "Апокалипсиса сегодня" Фрэнсиса Форда Копполу доставили в римскую поликлинику Тор Вергата. Он прибыл в больницу утром после участия в кинофестивале Magna Grecia.