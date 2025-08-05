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Режисер "Хрещеного батька" Коппола переніс термінову операцію на серці

Київ • УНН

 • 178 перегляди

Відомий режисер Френсіс Форд Коппола переніс операцію на серці в римській лікарні "Тор Вергата". Його терміново госпіталізували через аритмію після прибуття до Італії.

Режисер "Хрещеного батька" Коппола переніс термінову операцію на серці

Американський кінорежисер Френсіс Форд Коппола переніс операцію на серці в римській лікарні "Тор Вергата". Про це повідомляє La Repubblica, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, режисер переніс операцію на серці в римській лікарні "Тор Вергата". Зазначається, що операція Копполи була давно запланована, але відразу після прибуття до Італії він був терміново госпіталізований через аритмію.

Нагадаємо

86-річного режисера "Хрещеного батька" та "Апокаліпсису сьогодні" Френсіса Форда Копполу доставили до римської поліклініки Тор Вергата. Він прибув до лікарні вранці після участі в кінофестивалі Magna Grecia.

Павло Башинський

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