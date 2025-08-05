Режисер "Хрещеного батька" Коппола переніс термінову операцію на серці

Американський кінорежисер Френсіс Форд Коппола переніс операцію на серці в римській лікарні "Тор Вергата". Про це повідомляє La Repubblica, передає УНН.

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Як пише видання, режисер переніс операцію на серці в римській лікарні "Тор Вергата". Зазначається, що операція Копполи була давно запланована, але відразу після прибуття до Італії він був терміново госпіталізований через аритмію.

Нагадаємо

86-річного режисера "Хрещеного батька" та "Апокаліпсису сьогодні" Френсіса Форда Копполу доставили до римської поліклініки Тор Вергата. Він прибув до лікарні вранці після участі в кінофестивалі Magna Grecia.