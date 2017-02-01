Режим тишины в Авдеевке продлится до 17:00 - Донецкая ВГА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Режим тишины в Авдеевке объявили до 17:00 1 февраля. Об этом сообщил заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации Евгений Вилинский на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Режим тишины до 17:00. Бригады приступили к работе", - написал Е.Вилинский.
Напомним, 1 февраля российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке, ремонтные бригады уже вышли на место разрыва линии электропередачи.
Также глава Донецкой ВЦА Павел Жебривский сообщил, что украинские ремонтные бригады уже вышли на место разрыва линии электропередачи.