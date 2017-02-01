Режим тиші в Авдіївці триватиме до 17:00 – Донецька ВЦА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Режим тиші в Авдіївці оголосили до 17:00 1 лютого. Про це повідомив заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації Євген Вілінський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Режим тиші до 17:00. Бригади приступили до роботи”, — написав Є.Вілінський.
Нагадаємо, 1 лютого російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці, ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі.
Також голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що українські ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі.