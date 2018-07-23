Рейтинг "современного рабства": 286 тысяч человек в Украине живут в подобных условиях

В соответствии с мировым антирейтингом, доля тех, кто живет в условиях современного рабства в Украине составляет 6,4 на 1 тысячу человек.

Среди стран Европы и Центральной Азии Украина расположилась на 7 месте, Туркменистан — на первом (показатель 11,2 на 1 тысячу человек), Россия — на 11-м (5,5). В конце рейтинга — Финляндия, Дания, Швеция и Люксембург с показателями 1,7 — 1,5 соответственно.

Данный антирейтинг содержит информацию о количестве людей в современном рабстве в разных странах, анализ действий правительств и формы рабства — в частности, принудительный труд, принуждение к браку, долговая кабала и принудительная сексуальная эксплуатация. “В странах Европы и Центральной Азии около 3,6 млн человек — мужчин, женщин и детей — живут в современном рабстве. Самое распространенное рабство — принудительный труд (3,6 на 1 тысячу человек), принудительный брак — 0,4; 36% жертв принудительного труда находились в долговой кабале; 14% — случаи принудительной сексуальной эксплуатации”, — указано в документе.

Туркменистан, Беларусь и Македонию признали странами с самым высоким распространением современного рабства, а Россия, Турция и Украина имеют самый высокий абсолютный показатель в 39% жертв в регионе Европы и Центральной Азии.

Правозащитники также добавили, что: “Даже в странах с сильным законодательством существуют существенные пробелы в защите таких социальных групп, как мигранты, бездомные, неофициально трудоустроенные и некоторые меньшинства. Эти пробелы, которые активно используются преступниками, требуют срочного внимания со стороны правительств”.

Стоит отметить также то, что на центральной странице, где можно выбрать с помощью карты страну для просмотра — Украина обозначена без территории оккупированной РФ АР Крым.

В общем, Украина расположилась на 49 строчке антирейтинга среди 167 государств, о которых имеются открытые данные.