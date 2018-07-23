Рейтинг "сучасного рабства": 286 тисяч осіб в Україні живуть в подібних умовах
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. В Україні 286 тисяч осіб живуть у “сучасному рабстві”. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт та антирейтинг, укладений австралійською правозахисною організацією Walk Free Foundation.
Відповідно до світового антирейтингу, частка тих, хто живе в умовах сучасного рабства, в Україні становить 6,4 на 1 тисячу осіб.
Серед країн Європи та Центральної Азії Україна розташувалася на 7 місці, Туркменістан — на першому (показник 11,2 на 1 тисячу осіб), Росія — на 11-му (5,5). Наприкінці рейтингу — Фінляндія, Данія, Швеція та Люксембург з показниками 1,7 — 1,5 відповідно.
Даний антирейтинг містить інформацію про кількість людей у сучасному рабстві у різних країнах, аналіз дій урядів та форми рабства — зокрема, примусова праця, примус до шлюбу, боргова кабала та примусова сексуальна експлуатація. “У країнах Європи та Центральної Азії близько 3,6 млн осіб — чоловіків, жінок і дітей — живуть у сучасному рабстві. Найпоширеніше рабство — примусова праця (3,6 на 1000 осіб), примусовий шлюб — 0,4; 36% жертв примусової праці перебували у борговій кабалі; 14% — випадки примусової сексуальної експлуатації”, — вказано у документі.
Туркменістан, Білорусь і Македонію визнано країнами з найвищим розповсюдженням сучасного рабства, а Росія, Туреччина і Україна мають найвищий абсолютний показник у 39% жертв у регіоні Європи та Центральної Азії.
Правозахисники також додали, що: “Навіть у країнах з сильним законодавством існують суттєві прогалини у захисті таких соціальних груп, як мігранти, безхатченки, неофіційно працевлаштовані та деякі меншини. Ці прогалини, які активно використовуються злочинцями, вимагають термінової уваги з боку урядів”.
Варто зазначити також те, що на центральній сторінці, де можна обрати на світовій мапі країну для перегляду — Україна позначена без території окупованої РФ АР Крим.
Загалом, Україна розташувалася на 49 сходинці антирейтингу серед 167 держав, про які наявні відкриті дані.