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Рейтинг "сучасного рабства": 286 тисяч осіб в Україні живуть в подібних умовах

Рейтинг "сучасного рабства": 286 тисяч осіб в Україні живуть в подібних умовах

Київ • УНН

 • 22273 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. В Україні 286 тисяч осіб живуть у “сучасному рабстві”. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт та антирейтинг, укладений австралійською правозахисною організацією Walk Free Foundation.

Відповідно до світового антирейтингу, частка тих, хто живе в умовах сучасного рабства, в Україні становить 6,4 на 1 тисячу осіб.

Серед країн Європи та Центральної Азії Україна розташувалася на 7 місці, Туркменістан — на першому (показник 11,2 на 1 тисячу осіб), Росія — на 11-му (5,5). Наприкінці рейтингу — Фінляндія, Данія, Швеція та Люксембург з показниками 1,7 — 1,5 відповідно.

Даний антирейтинг містить інформацію про кількість людей у сучасному рабстві у різних країнах, аналіз дій урядів та форми рабства — зокрема, примусова праця, примус до шлюбу, боргова кабала та примусова сексуальна експлуатація. “У країнах Європи та Центральної Азії близько 3,6 млн осіб — чоловіків, жінок і дітей — живуть у сучасному рабстві. Найпоширеніше рабство — примусова праця (3,6 на 1000 осіб), примусовий шлюб — 0,4; 36% жертв примусової праці перебували у борговій кабалі; 14% — випадки примусової сексуальної експлуатації”, — вказано у документі.

Туркменістан, Білорусь і Македонію визнано країнами з найвищим розповсюдженням сучасного рабства, а Росія, Туреччина і Україна мають найвищий абсолютний показник у 39% жертв у регіоні Європи та Центральної Азії.

Правозахисники також додали, що: “Навіть у країнах з сильним законодавством існують суттєві прогалини у захисті таких соціальних груп, як мігранти, безхатченки, неофіційно працевлаштовані та деякі меншини. Ці прогалини, які активно використовуються злочинцями, вимагають термінової уваги з боку урядів”.

Варто зазначити також те, що на центральній сторінці, де можна обрати на світовій мапі країну для перегляду — Україна позначена без території окупованої РФ АР Крим.

Загалом, Україна розташувалася на 49 сходинці антирейтингу серед 167 держав, про які наявні відкриті дані.

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