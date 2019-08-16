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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 123091 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 133506 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123797 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 126806 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 129251 просмотра

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Рейтинг самых влиятельных людей в АПК возглавил Косюк

Рейтинг самых влиятельных людей в АПК возглавил Косюк

Киев  •  УНН

 • 29528 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Издание "Новое время" обнародовало свой новый рейтинг ТОП-100 самых влиятельных людей Украины. Его возглавил Президент Владимир Зеленский, а самым влиятельным в сфере агропромышленного комплекса был назван Юрий Косюк, передает УНН.

Так, владелец крупнейшего производителя и экспортера курятины "Мироновский хлебопродукт" (МХП) Косюк оказался на 11-м месте, открыв вторую десятку самых влиятельных людей в стране.

За ним, на 19-м месте, следует Алексей Вадатурский, генеральный директор компании "Нибулон", еще ниже, на 22-м месте - Андрей Веревский, совладелец компании "Кернел". Партнер Веревского Виталий Хомутынник при этом оказался на 88-м месте.

В целом места в списке среди бизнесменов АПК распределились далее так:

30 место — Александр и Галина Гереги, основатели "Эпицентр К";

33 место — Виктор Иванчик, генеральный директор агрохолдинга "Астарта-Киев";

35 место — Сергей Тигипко, акционер компании ТАС;

67 место — Андрей Ставницер, совладелец и генеральный директор порта Группа терминалов ТИС;

74 место — Владимир Костельман, гендиректор и владелец Fozzy Group.

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