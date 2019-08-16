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Рейтинг найвпливовіших людей в АПК очолив Косюк

Рейтинг найвпливовіших людей в АПК очолив Косюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Видання "Новое время" оприлюднило свій новий рейтинг ТОП-100 найвпливовіших людей України. Його очолив Президент Володимир Зеленський, а найвпливовішим у сфері агропромислового комплексу був названий Юрій Косюк, передає УНН.

Так, власник найбільшого виробника і експортера курятини "Миронівський хлібопродукт" (МХП) Косюк опинився на 11-му місці, відкривши другу десятку найвпливовіших людей у країні.

За ним, на 19-му місці, слідує Олексій Вадатурський, генеральний директор компанії "Нібулон", ще нижче, на 22-му місці - Андрій Веревський, співвласник компанії "Кернел". Партнер Веревського Віталій Хомутиннік при цьому опинився на 88-му місці.

В цілому місця в списку серед бізнесменів АПК розподілилися далі так:

30 місце - Олександр і Галина Гереги, засновники "Епіцентр К";

33 місце - Віктор Іванчик, генеральний директор агрохолдингу "Астарта-Київ";

35 місце - Сергій Тігіпко, акціонер компанії ТАС;

67 місце - Андрій Ставніцер, співвласник і генеральний директор порту Група терміналів ТІС;

74 місце - Володимир Костельман, гендиректор і власник Fozzy Group.

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