Рейтинг найвпливовіших людей в АПК очолив Косюк
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Видання "Новое время" оприлюднило свій новий рейтинг ТОП-100 найвпливовіших людей України. Його очолив Президент Володимир Зеленський, а найвпливовішим у сфері агропромислового комплексу був названий Юрій Косюк, передає УНН.
Так, власник найбільшого виробника і експортера курятини "Миронівський хлібопродукт" (МХП) Косюк опинився на 11-му місці, відкривши другу десятку найвпливовіших людей у країні.
За ним, на 19-му місці, слідує Олексій Вадатурський, генеральний директор компанії "Нібулон", ще нижче, на 22-му місці - Андрій Веревський, співвласник компанії "Кернел". Партнер Веревського Віталій Хомутиннік при цьому опинився на 88-му місці.
В цілому місця в списку серед бізнесменів АПК розподілилися далі так:
30 місце - Олександр і Галина Гереги, засновники "Епіцентр К";
33 місце - Віктор Іванчик, генеральний директор агрохолдингу "Астарта-Київ";
35 місце - Сергій Тігіпко, акціонер компанії ТАС;
67 місце - Андрій Ставніцер, співвласник і генеральний директор порту Група терміналів ТІС;
74 місце - Володимир Костельман, гендиректор і власник Fozzy Group.