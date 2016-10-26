Рейсовый автобус сбил насмерть скутериста под Харьковом

Установлено, что автобус "ЛАЗ" под управлением 59-летнего водителя совершал рейс "Полтава-Харьков". В салоне находились дети, которые направлялись в харьковский парк на экскурсию.

На перекрестке Бабаи-Покотиловка автобус наехал на скутер "Дельта", которым управлял 69-летний житель поселка Бабаи. От полученных травм мужчина погиб на месте. Ни один ребенок не пострадал.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.