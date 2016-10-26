Рейсовий автобус збив насмерть скутериста під Харковом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Під Харковом водій рейсового автобуса, який перевозив дітей на екскурсію, збив насмерть 69-річного скутериста. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківської області.
Встановлено, що автобус “ЛАЗ” під керуванням 59-річного водія здійснював рейс “Полтава-Харків”. У салоні знаходилися діти, які прямували до харківського парку на екскурсію.
На перехресті Бабаї-Покотилівка автобус наїхав на скутер “Дельта”, яким керував 69-річний житель селища Бабаї. Від завданих травм чоловік загинув на місці. Жодна дитина не постраждала.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.