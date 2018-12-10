Рейсовый автобус попал в ДТП, пятеро пострадавших
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 10 декабря. УНН. На трассе "Броды – Радехов" во Львовской области вчера вечером столкнулись рейсовый автобус и автомобиль "ВАЗ". В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия, 5 пассажиров автобуса обратились в больницу. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, передает УНН.
"В 18:32 на 23 км автодороги Т14-10 "Броды – Радехов", вблизи с. Станиславчик Бродовского района, водитель рейсового автобуса "Броды – Червоноград" марки "Эталон", 52-летний житель г. Червоноград, совершая обгон гужевого транспорта, который двигался в попутном направлении, выехал при этом на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ 21112" под управлением 30-летнего жителя села Лопатин Радеховского района, который двигался во встречном направлении", – говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель "ВАЗ" погиб на месте происшествия. Еще пять человек были госпитализированы. Причины инцидента устанавливаются.
Напомним, на автодороге "Полтава – Александрия" столкнулись грузовик и легковушка, в результате чего погибли два человека.