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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака 7–14 апреля
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Рейсовый автобус попал в ДТП, пятеро пострадавших

Киев • УНН

 • 9870 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 10 декабря. УНН. На трассе "Броды – Радехов" во Львовской области вчера вечером столкнулись рейсовый автобус и автомобиль "ВАЗ". В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия, 5 пассажиров автобуса обратились в больницу. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, передает УНН.

Рейсовый автобус попал в ДТП, пятеро пострадавших

"В 18:32 на 23 км автодороги Т14-10 "Броды – Радехов", вблизи с. Станиславчик Бродовского района, водитель рейсового автобуса "Броды – Червоноград" марки "Эталон", 52-летний житель г. Червоноград, совершая обгон гужевого транспорта, который двигался в попутном направлении, выехал при этом на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ 21112" под управлением 30-летнего жителя села Лопатин Радеховского района, который двигался во встречном направлении", – говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель "ВАЗ" погиб на месте происшествия. Еще пять человек были госпитализированы. Причины инцидента устанавливаются.

Напомним, на автодороге "Полтава – Александрия" столкнулись грузовик и легковушка, в результате чего погибли два человека.

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