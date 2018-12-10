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Рейсовий автобус потрапив у ДТП, п'ятеро постраждалих

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 10 грудня. УНН. На трасі "Броди – Радехів" у Львівській області вчора ввечері зіткнулися рейсовий автобус та автомобіль "ВАЗ". Внаслідок ДТП водій легковика загинув на місці події, 5 пасажирів автобуса звернулися до лікарні. Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, передає УНН.

Рейсовий автобус потрапив у ДТП, п'ятеро постраждалих

"О 18:32 на 23 км автодороги Т14-10 "Броди – Радехів", поблизу с. Станіславчик Бродівського району, водій рейсового автобуса "Броди – Червоноград" марки "Еталон", 52-річний мешканець м. Червоноград, здійснюючи обгін гужового транспорту, який рухався в попутному напрямку, виїхав при цьому на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем "ВАЗ 21112" під керуванням 30-річного мешканця села Лопатин Радехівського району, який рухався у зустрічному напрямку", – йдеться в повідомленні.

У результаті ДТП водій "ВАЗ" загинув на місці події. Ще п’ятеро людей госпіталізували. Причини інциденту наразі встановлюються.

Нагадаємо, на автодорозі "Полтава – Олександрія" зіткнулися вантажівка та легковик, внаслідок чого загинуло двоє людей.

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