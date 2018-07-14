Reuters: спасенных из пещеры в Таиланде школьников выпишут из больницы 19 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Двенадцать спасенных из пещеры в Таиланде школьников, находившихся в подземелье более двух недель, выпишут из больницы 19 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Агентство ссылается на министерство здравоохранения Таиланда.
“Нам необходимо подготовить детей и их семьи к тому вниманию, которое будет к ним проявлено, когда ребята выйдут из медицинского учреждения”, — отметил министр здравоохранения Пьясакон Саконсатайатон. Ранее сообщалось, что каждый ребенок должен будет находиться в больнице не менее семи дней.
23 июня в пещере Тхам Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от воды пропавшие.
Как сообщал УНН, пещеру в Таиланде после спасения школьников превратят в туристический объект.