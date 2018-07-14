Reuters: врятованих з печери в Таїланді школярів випишуть з лікарні 19 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Дванадцять врятованих з печери в Таїланді школярів, які перебували в підземеллі більше двох тижнів, випишуть з лікарні 19 липня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Агентство посилається на міністерство охорони здоров’я Таїланду.
“Нам необхідно підготувати дітей та їх сім’ї до тієї уваги, яка буде до них проявлена, коли хлопці вийдуть з медичної установи”, — зазначив міністр охорони здоров’я Пьясакон Саконсатайатон. Раніше повідомлялося, що кожна дитина повинна буде знаходитися в лікарні не менше семи днів.
23 червня в печері Тхам Луанг пропали 12 школярів з футбольної команди у віці від 11 до 16 років і їх 25-річний тренер. Підземелля, в якому вони опинилися, простягається майже на 10 км, має кілька входів і виходів, а також великі зали, де сховалися від води зниклі.
Як повідомляв УНН, печеру в Таїланді після порятунку школярів перетворять на туристичний об’єкт.