Reuters: Великобритания и Саудовская Аравия заключили торговых сделок на общую сумму более 2 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Лондон и Эр-Рияд заключили торговых соглашений на общую сумму более 2 млрд долларов США по итогам трехдневного визита в Лондон саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Телеканал Sky News ранее в пятницу сообщил, что Великобритания и Саудовская Аравия достигли предварительного соглашения о продаже 48 истребителей Typhoon производства крупнейшей оборонной британской компании BAE Systems. Канцелярия британского премьер-министра Терезы Мэй информировала в четверг, что оба лидера согласовали амбициозные планы по взаимным инвестициям в размере 65 млрд фунтов стерлингов (90 млрд долларов США).
Напомним, общий объем торговых сделок по итогам трехдневного визита премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Китай превысил 9,3 млрд фунтов стерлингов (13,1 млрд долларов США).