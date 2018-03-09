Reuters: Велика Британія та Саудівська Аравія уклали торгових угод на загальну суму понад 2 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Лондон і Ер-Ріяд уклали торговельних угод на загальну суму понад 2 млрд доларів США за підсумками триденного візиту в Лондон саудівського принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Телеканал Sky News раніше в п'ятницю повідомив, що Велика Британія та Саудівська Аравія досягли попередньої угоди з продажу 48 винищувачів Typhoon виробництва найбільшої оборонної британської компанії BAE Systems. Канцелярія британського прем'єр-міністра Терези Мей інформувала в четвер, що обидва лідери погодили амбітні плани по взаємним інвестиціям в розмірі 65 млрд фунтів стерлінгів (90 млрд доларів США).
Нагадаємо, загальний обсяг торговельних угод за підсумками триденного візиту прем'єр-міністерки Великої Британії Терези Мей у Китай перевищив 9,3 млрд фунтів стерлінгів (13,1 млрд доларів США).