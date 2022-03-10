Reuters: на саммите ЕС провозгласят отказ от российских энергоресурсов

Детали

Лидеры 27 стран ЕС должны встретиться в Версале в четверг и пятницу, поскольку война России против Украины, которую Москва называет "специальной военной операцией", идет уже третью неделю, несмотря на масштабные санкции Запада.

Цитата

"Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя большую ответственность за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги к развитию нашего европейского суверенитета, уменьшение нашей зависимости и разработки новой модели роста и инвестиций на 2030 год", - говорится в сообщении.

Это переломный момент для ЕС, поскольку Россия является его крупнейшим поставщиком энергии, обеспечивая более 40% своего газа, более четверти импорта нефти и почти половину своего угля.

Лидеры не будут устанавливать общий срок для отключения российской энергетики, поскольку зависимость от страны к стране разная, а Германия, Италия, Венгрия, Австрия является одними из наиболее зависимых от поставок из Москвы.

Но Европейская комиссия считает, что ЕС в целом может сократить импорт газа из России на две трети в этом году, если диверсифицирует поставщиков, инвестирует в возобновляемые источники энергии и улучшит энергоэффективность зданий.

Чиновники заявили, что лидеры ЕС выразят решительную поддержку Украине, чтобы прояснить ее будущее с Европейским Союзом после того, как Киев, который сейчас имеет соглашение об ассоциации с ЕС, подал заявку на полное членство в ЕС вскоре после нападения России.

Напомним

Соединенные Штаты объявили запрет на любой импорт российской нефти, газа и энергии.