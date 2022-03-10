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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Reuters: на саміті ЄС проголосять відмову від російських енергоресурсів

Reuters: на саміті ЄС проголосять відмову від російських енергоресурсів

Київ • УНН

 • 162831 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Лідери Європейського Союзу поступово відмовляться від закупівлі російських нафти, газу та вугілля, оскільки війна Москви з Україною змушує їх усвідомити, що вони повинні бути менш залежними від Росії, показує проект декларації, але навряд чи вони це зроблять. запропонувати Україні швидке членство в ЄС, якого вона прагне. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Лідери 27-ми країн ЄС мають зустрітися у Версалі у четвер і п’ятницю, оскільки війна Росії проти України, яку Москва називає "спеціальною військовою операцією", йде вже третій тиждень, незважаючи на масштабні санкції Заходу.

Цитата

"Зіткнувшись із зростаючою нестабільністю, стратегічною конкуренцією та загрозами безпеці, ми вирішили взяти на себе більшу відповідальність за нашу безпеку та зробити подальші рішучі кроки до розбудови нашого європейського суверенітету, зменшення нашої залежності та розробки нової моделі зростання та інвестицій на 2030 рік", – йдеться у повідомленні.

Це переломний момент для ЄС, оскільки Росія є його найбільшим постачальником енергії, забезпечуючи понад 40% свого газу, більше чверті імпорту нафти та майже половину свого вугілля.

Лідери не встановлюватимуть загальний термін для відключення російської енергетики, оскільки залежність від країни до країни різна, а Німеччина, Італія, Угорщина, Австрія є одними з найбільш залежних від постачання з Москви.

Але Європейська комісія вважає, що ЄС в цілому може скоротити імпорт газу з Росії на дві третини цього року, якщо диверсифікує постачальників, інвестує у відновлювані джерела енергії та покращить енергоефективність будівель.

Посадовці заявили, що лідери ЄС висловлять рішучу підтримку Україні, щоб прояснити її майбутнє з Європейським Союзом після того, як Київ, який зараз має угоду про асоціацію з ЄС, подав заявку на повне членство в ЄС невдовзі після нападу Росії.

Нагадаємо

Сполучені Штати оголосили заборону на будь-який імпорт російської нафти, газу та енергії.

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