Reuters: на саміті ЄС проголосять відмову від російських енергоресурсів

КИЇВ. 10 березня. УНН. Лідери Європейського Союзу поступово відмовляться від закупівлі російських нафти, газу та вугілля, оскільки війна Москви з Україною змушує їх усвідомити, що вони повинні бути менш залежними від Росії, показує проект декларації, але навряд чи вони це зроблять. запропонувати Україні швидке членство в ЄС, якого вона прагне. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.