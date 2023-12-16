Reuters: Иран заявил о казни агента израильской разведки
Киев • УНН
Иран казнил агента Моссада за шпионаж в провинции Систан и Белуджистан, обвинив мужчину в сотрудничестве с иностранными спецслужбами.
Иран официально заявил о казни агента разведывательной службы "Моссад" в провинции Систан и Белуджистан. Об этом со ссылкой на иранское агентство IRNA сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Это лицо общалось с иностранными службами, включая Моссад, собирало секретную информацию и при участии сообщников предоставляло документы иностранным службам, в том числе Моссаду
Иранское агентство не предоставило информации об имени казненного человека. Отмечается, что обвиняемый передал секретную информацию "офицеру Моссада" с целью "пропаганды групп и организаций, выступающих против Исламской Республики".
Дополнение
В начале ноября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Иран увеличивает количество казней "с угрожающей скоростью".
По крайней мере 419 человек были казнены за первые семь месяцев года - это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Напомним
Запасов обогащенного урана Ирана хватит на создание трех атомных бомб. В МАГАТЭ отметили, что сейчас иранцы обогатили уран до 60% при необходимых 90% для боевого заряда. При этом темпы обогащения урана снизились.
Reuters: Иран заявил о казни агента израильской разведки
Иран казнил агента Моссада за шпионаж в провинции Систан и Белуджистан, обвинив мужчину в сотрудничестве с иностранными спецслужбами.
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