Reuters: Иран заявил о казни агента израильской разведки

Иран официально заявил о казни агента разведывательной службы "Моссад" в провинции Систан и Белуджистан. Об этом со ссылкой на иранское агентство IRNA сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Это лицо общалось с иностранными службами, включая Моссад, собирало секретную информацию и при участии сообщников предоставляло документы иностранным службам, в том числе Моссаду - говорится в сообщении.

Иранское агентство не предоставило информации об имени казненного человека. Отмечается, что обвиняемый передал секретную информацию "офицеру Моссада" с целью "пропаганды групп и организаций, выступающих против Исламской Республики".

Дополнение

В начале ноября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Иран увеличивает количество казней "с угрожающей скоростью".

По крайней мере 419 человек были казнены за первые семь месяцев года - это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Напомним

Запасов обогащенного урана Ирана хватит на создание трех атомных бомб. В МАГАТЭ отметили, что сейчас иранцы обогатили уран до 60% при необходимых 90% для боевого заряда. При этом темпы обогащения урана снизились.