Ретроградность пяти планет: астропрогноз для всех знаков Зодиака на 28 августа – 3 сентября

Цитата

«Главное астрологическое событие этой недели – полнолуние, которое состоится 31 августа в 4:36 по киевскому времени в знаке Рыб. Всегда в момент полнолуния Солнце противостоит Луне. В этот раз Луна будет в соединении Сатурном. Это даст эмоционально сложное состояние, будет чувствоваться большая усталость, зажатость и недоверие друг к другу. В этот период лучше опираться на здравый рассудок, так как Меркурий сейчас в Деве, что даст нам возможность всё тщательно продумывать, взвешивать все мелочи для получения желаемого результата», - рассказала астролог.

Базиленко отметила, что на протяжении всей недели будет ретроградность пяти планет.

«Из них две особо важные - это ретроградность Венеры и Меркурия. Хочется напомнить, что этот период нужен нам для работы над ошибками. Самое время закончить все начатые и отложенные дела, также стоит хорошенько поработать над нашими личными отношениями», - считает астролог.

Сейчас самый неудачный период для крупных покупок, для денежных вложений, кредитов. Также стоит отложить косметологические процедуры и пластические операции, по возможности плановые операции.

«В субботу Луна будет в активном знаке Овна и в хороших аспектах и это прекрасный период провести время в окружении близких людей и обменяться хорошими эмоциями», - считает астролог.

Базиленко также добавляет, что 1 сентября есть опасность, связанная с водной стихией и с отравлениями.

«В гороскопе Украины Чёрная Луна Лилит проходит сейчас Юпитер и Плутон, что приведёт к громким скандалам, которые будут иметь отношения к политикам нашей страны. Возможно эти скандалы будут касаться гуманитарной и благотворительный поддержки, полученной от других стран, которая могла не дойти до конечного адресата из-за воровства некоторых чиновников. Узел Раху будет давать прекрасный аспект к Юпитеру нашей страны и это самое время навести внутри порядок с точки зрения закона», - считает астролог.

Базиленко также добавила, что аспект Марса к Сатурну указывает на успехи наших военных на поле боя.

ОВНЫ

Это неделя прекрасна для финансовых возможностей и деловой активности. Но стоит учитывать период полнолуния 30-31 августа, поскольку в эти дни может ухудшиться самочувствие и эмоциональное состояние. Постарайтесь отдохнуть в это время. А вот выходные пройдут у вас прекрасно, в хорошем настроении и с яркими событиями.

ТЕЛЬЦЫ

На этой неделе у вас остро будет стоять вопрос личных отношений. Вам стоит уделить этому вопросу большое внимание и хорошенько поработать над ними. Возможно возвращение бывших. Много времени будет занимать также ваши дети. Постарайтесь сохранять спокойствие, ищите гармонию вовне и внутри себя.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе вы будете связаны с множеством бытовых и домашних дел. Не стоит в середине недели выяснять отношения с родственниками, иначе это приведёт к крупным скандалам. Не спешите покупать недвижимость или делать крупные покупки в дом.

РАКИ

Это неделя принесёт вам много душевных переживаний, особенно в период полнолуния. Постарайтесь сейчас не принимать важных решений. Действуйте спокойно, тщательно спланировав все дела и опирайтесь на логику. Также стоит быть внимательным на дорогах и избегайте острых конфликтов.

ЛЬВЫ

На этой неделе вам стоит быть очень внимательным к своим финансам, чтобы не допустить больших ошибок, особенно в середине недели. Также многие из вас будут озабочены вопросами личных отношений. Здесь может быть возвращение к прошлым отношениям. Сейчас вам стоит отказаться от косметологических процедур и пластических операций.

ДЕВЫ

На этой неделе вам стоит отказаться от важных встреч и принятия важных решений, поскольку на протяжении всего этого периода Вы можете ощущать скованность и неуверенность в себе. Также все ваши дела будут идти с большим опозданием, с трудностями в общении, пробками на дорогах. Уделите больше времени своему здоровью. Опасайтесь инфекционных заболеваний.

ВЕСЫ

У вас сейчас хороший период для отдыха и расслабления. Именно сейчас вам нужно набраться сил. В период полнолуния Вы можете ощущать слабость и раздражительность. Возможно вам даже нужна будет психологическая поддержка. Постарайтесь не принимать в эти дни важных решений. А в работе и насущных делах опирайтесь на логику и здравый смысл.

СКОРПИОНЫ

Этой недели может быть для вас достаточно спокойный период. Главное не спешите и не делайте больших финансовых вложений. Именно спокойствие поможет вам продвигать все начатые дела. В середине недели может возникнуть острый конфликт с вашими друзьями. Поэтому лучше в это время избежать встречи с ними.



СТРЕЛЬЦЫ

Постарайтесь на этой неделе воздержаться от возмущения и негодования по поводу вашего руководства, иначе скандала не избежать. Сейчас все ваши дела и решения стоит тщательно обдумывать. Доделывать то, что было начато ранее и тогда неделя пройдёт для вас спокойно и успешно.

КОЗЕРОГИ

На этой неделе вам стоило бы отложить все дальние поездки, а если всё-таки это невозможно, то будьте внимательны, чтобы не забыть важные документы и успеть на рейс. Будьте внимательны со всеми вопросами, связанными с иностранцами и зарубежьем. В учёбе вам придётся приложить довольно много усилий, чтобы получить хороший результат.

ВОДОЛЕИ

Это неделя может пройти для вас очень напряжённо. Здесь важно не нарушать правила и законы. Не стоит слишком спешить, ведь Меркурий ретроградный и быстро не получится. Также, откажитесь сейчас брать на себя какие-либо долговые финансовые обязательства, кредиты. Постарайтесь вовремя оплатить все ваши счета и налоги. Будьте внимательными на дорогах.

РЫБЫ

Самое время разобраться в своих семейных вопросах. Отнестись к своему партнёру по браку бережно, заботливо и с любовью. Если вы запутались в своих отношениях – обратитесь к психологу. Также и в деловых партнёрских отношениях стоит быть очень осторожными. Откажитесь от подписания важных документов контрактов и договоров.