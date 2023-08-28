Ретроградность пяти планет: астропрогноз для всех знаков Зодиака на 28 августа – 3 сентября

ukru
15:57 • 38832 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 86496 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 98734 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 79980 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 78896 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 107463 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130075 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 164670 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 196120 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137140 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

13 марта, 09:01 • 37009 просмотра
Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

13 марта, 09:55 • 28339 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 104809 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 98359 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 83803 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 164670 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 196120 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 138963 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 145662 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 182319 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 22435 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 83803 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 118599 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154452 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161422 просмотра
Актуальное
Ретроградность пяти планет: астропрогноз для всех знаков Зодиака на 28 августа – 3 сентября

Ретроградность пяти планет: астропрогноз для всех знаков Зодиака на 28 августа – 3 сентября

Киев • УНН

 • 1539643 просмотра

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Эта неделя будет не простой, но звезды готовят для нас и позитивные моменты. Что ждет нас в период с 28 августа по 3 сентября специально для читателей УНН рассказала професиональный астролог Ксения Базиленко. 

Цитата

«Главное астрологическое событие этой недели – полнолуние, которое состоится 31 августа в 4:36 по киевскому времени в знаке Рыб. Всегда в момент полнолуния Солнце противостоит Луне. В этот раз Луна будет в соединении Сатурном. Это даст эмоционально сложное состояние, будет чувствоваться большая усталость, зажатость и недоверие друг к другу. В этот период лучше опираться на здравый рассудок, так как Меркурий сейчас в Деве, что даст нам возможность всё тщательно продумывать, взвешивать все мелочи для получения желаемого результата», - рассказала астролог.

Базиленко отметила, что на протяжении всей недели будет ретроградность пяти планет.

«Из них две особо важные - это ретроградность Венеры и Меркурия. Хочется напомнить, что этот период нужен нам для работы над ошибками. Самое время закончить все начатые и отложенные дела, также стоит хорошенько поработать над нашими личными отношениями», - считает астролог.

Сейчас самый неудачный период для крупных покупок, для денежных вложений, кредитов. Также стоит отложить косметологические процедуры и пластические операции, по возможности плановые операции.

«В субботу Луна будет в активном знаке Овна и в хороших аспектах и это прекрасный период провести время в окружении близких людей и обменяться хорошими эмоциями», - считает астролог.

Базиленко также добавляет, что 1 сентября есть опасность, связанная с водной стихией и с отравлениями.

«В гороскопе Украины Чёрная Луна Лилит проходит сейчас Юпитер и Плутон, что приведёт к громким скандалам, которые будут иметь отношения к политикам нашей страны. Возможно эти скандалы будут касаться гуманитарной и благотворительный поддержки, полученной от других стран, которая могла не дойти до конечного адресата из-за воровства некоторых чиновников. Узел Раху будет давать прекрасный аспект к Юпитеру нашей страны и это самое время навести внутри порядок с точки зрения закона», - считает астролог.

Базиленко также добавила, что аспект Марса к Сатурну указывает на успехи наших военных на поле боя.

ОВНЫ

Это неделя прекрасна для финансовых возможностей и деловой активности. Но стоит учитывать период полнолуния 30-31 августа, поскольку в эти дни может ухудшиться самочувствие и эмоциональное состояние. Постарайтесь отдохнуть в это время. А вот выходные пройдут у вас прекрасно, в хорошем настроении и с яркими событиями.

ТЕЛЬЦЫ

На этой неделе у вас остро будет стоять вопрос личных отношений. Вам стоит уделить этому вопросу большое внимание и хорошенько поработать над ними. Возможно возвращение бывших. Много времени будет занимать также ваши дети. Постарайтесь сохранять спокойствие, ищите гармонию вовне и внутри себя.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе вы будете связаны с множеством бытовых и домашних дел. Не стоит в середине недели выяснять отношения с родственниками, иначе это приведёт к крупным скандалам. Не спешите покупать недвижимость или делать крупные покупки в дом.

РАКИ

Это неделя принесёт вам много душевных переживаний, особенно в период полнолуния. Постарайтесь сейчас не принимать важных решений. Действуйте спокойно, тщательно спланировав все дела и опирайтесь на логику. Также стоит быть внимательным на дорогах и избегайте острых конфликтов.

ЛЬВЫ

На этой неделе вам стоит быть очень внимательным к своим финансам, чтобы не допустить больших ошибок, особенно в середине недели. Также многие из вас будут озабочены вопросами личных отношений. Здесь может быть возвращение к прошлым отношениям. Сейчас вам стоит отказаться от косметологических процедур и пластических операций.

ДЕВЫ

На этой неделе вам стоит отказаться от важных встреч и принятия важных решений, поскольку на протяжении всего этого периода Вы можете ощущать скованность и неуверенность в себе. Также все ваши дела будут идти с большим опозданием, с трудностями в общении, пробками на дорогах. Уделите больше времени своему здоровью. Опасайтесь инфекционных заболеваний.

ВЕСЫ

У вас сейчас хороший период для отдыха и расслабления. Именно сейчас вам нужно набраться сил. В период полнолуния Вы можете ощущать слабость и раздражительность. Возможно вам даже нужна будет психологическая поддержка. Постарайтесь не принимать в эти дни важных решений. А в работе и насущных делах опирайтесь на логику и здравый смысл.

СКОРПИОНЫ

Этой недели может быть для вас достаточно спокойный период. Главное не спешите и не делайте больших финансовых вложений. Именно спокойствие поможет вам продвигать все начатые дела. В середине недели может возникнуть острый конфликт с вашими друзьями. Поэтому лучше в это время избежать встречи с ними.

СТРЕЛЬЦЫ

Постарайтесь на этой неделе воздержаться от возмущения и негодования по поводу вашего руководства, иначе скандала не избежать. Сейчас все ваши дела и решения стоит тщательно обдумывать. Доделывать то, что было начато ранее и тогда неделя пройдёт для вас спокойно и успешно.

КОЗЕРОГИ

На этой неделе вам стоило бы отложить все дальние поездки, а если всё-таки это невозможно, то будьте внимательны, чтобы не забыть важные документы и успеть на рейс. Будьте внимательны со всеми вопросами, связанными с иностранцами и зарубежьем. В учёбе вам придётся приложить довольно много усилий, чтобы получить хороший результат.

ВОДОЛЕИ

Это неделя может пройти для вас очень напряжённо. Здесь важно не нарушать правила и законы. Не стоит слишком спешить, ведь Меркурий ретроградный и быстро не получится. Также, откажитесь сейчас брать на себя какие-либо долговые финансовые обязательства, кредиты. Постарайтесь вовремя оплатить все ваши счета и налоги. Будьте внимательными на дорогах.

РЫБЫ

Самое время разобраться в своих семейных вопросах. Отнестись к своему партнёру по браку бережно, заботливо и с любовью. Если вы запутались в своих отношениях – обратитесь к психологу. Также и в деловых партнёрских отношениях стоит быть очень осторожными. Откажитесь от подписания важных документов контрактов и договоров.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы