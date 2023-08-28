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Ретроградність п'яти планет: астропрогноз для всіх знаків Зодіаку на 28 серпня - 3 вересня

Київ • УНН

 • 1539645 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Цей тиждень буде не простий, але зірки готують для нас і позитивні моменти. Що чекає на нас у період з 28 серпня по 3 вересня спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко. 

Цитата

«Головна астрологічна подія цього тижня – повний місяць, який відбудеться 31 серпня о 4:36 за київським часом у знаку Риб. Завжди в момент повного Місяця Сонце протистоїть Місяцю. Цього разу Місяць буде в з'єднанні з Сатурном. Це дасть емоційно складний стан, відчуватиметься велика втома, скутість і недовіра одне до одного. У цей період краще спиратися на здоровий глузд, оскільки Меркурій зараз у Діві, що дасть нам можливість все ретельно продумувати, зважувати всі дрібниці для отримання бажаного результату», - розповіла астрологиня.

Базиленко зазначила, що протягом усього тижня буде ретроградність п'яти планет.

«Із них дві особливо важливі - це ретроградність Венери і Меркурія. Хочеться нагадати, що цей період потрібен нам для роботи над помилками. Саме час закінчити всі розпочаті й відкладені справи, також варто гарненько попрацювати над нашими особистими стосунками», - вважає астролог.

Зараз найбільш невдалий період для великих покупок, для грошових вкладень, кредитів. Також варто відкласти косметологічні процедури та пластичні операції, за можливості планові операції.

«У суботу Місяць буде в активному знаку Овна і в хороших аспектах, і це чудовий період провести час в оточенні близьких людей та обмінятися хорошими емоціями», - вважає астролог.

Базиленко також додає, що 1 вересня є небезпека, пов'язана з водною стихією і з отруєннями.

« В гороскопі України Чорний Місяць Ліліт проходить зараз Юпітер і Плутон, що призведе до гучних скандалів, які матимуть відношення до політиків нашої країни. Можливо, ці скандали стосуватимуться гуманітарної та благодійної підтримки, отриманої від інших країн, яка могла не дійти до кінцевого адресата через крадіжки деяких чиновників. Вузол Раху буде давати прекрасний аспект до Юпітера нашої країни і це саме час навести всередині порядок з точки зору закону», - вважає астролог.

Базиленко також додала, що аспект Марса до Сатурна вказує на успіхи наших військових на полі бою.

ОВНИ

Цей тиждень прекрасний для фінансових можливостей і ділової активності. Але варто зважати на період повного місяця 30-31 серпня, оскільки в ці дні може погіршитися самопочуття та емоційний стан. Постарайтеся відпочити в цей час. А ось вихідні пройдуть у вас чудово, у гарному настрої і з яскравими подіями.

ТЕЛЬЦІ

Цього тижня у вас гостро стоятиме питання особистих стосунків. Вам варто приділити цьому питанню велику увагу і гарненько попрацювати над ними. Можливе повернення колишніх. Багато часу займатимуть також ваші діти. Постарайтеся зберігати спокій, шукайте гармонію зовні і всередині себе.

БЛИЗНЮКИ

Цього тижня ви будете пов'язані з безліччю побутових і домашніх справ. Не варто в середині тижня з'ясовувати стосунки з родичами, інакше це призведе до великих скандалів. Не поспішайте купувати нерухомість або робити великі покупки в будинок.

РАКИ

Цей тиждень принесе вам багато душевних переживань, особливо в період повного місяця. Постарайтеся зараз не приймати важливих рішень. Дійте спокійно, ретельно спланувавши всі справи і спирайтеся на логіку. Також варто бути уважним на дорогах і уникайте гострих конфліктів.

ЛЕВИ

Цього тижня вам варто бути дуже уважним до своїх фінансів, щоб не припуститися великих помилок, особливо в середині тижня. Також багато хто з вас буде стурбований питаннями особистих стосунків. Тут може бути повернення до минулих стосунків. Зараз вам варто відмовитися від косметологічних процедур і пластичних операцій.

ДІВИ

Цього тижня вам варто відмовитися від важливих зустрічей і ухвалення важливих рішень, оскільки впродовж усього цього періоду ви можете відчувати скутість і невпевненість у собі. Також усі ваші справи йтимуть із великим запізненням, із труднощами у спілкуванні, заторами на дорогах. Приділіть більше часу своєму здоров'ю. Остерігайтеся інфекційних захворювань.

ТЕРЕЗИ

У вас зараз хороший період для відпочинку та розслаблення. Саме зараз вам потрібно набратися сил. У період повного місяця ви можете відчувати слабкість і дратівливість. Можливо, вам навіть потрібна буде психологічна підтримка. Постарайтеся не ухвалювати в ці дні важливих рішень. А в роботі та нагальних справах спирайтеся на логіку і здоровий глузд.

СКОРПІОНИ

Цього тижня може бути для вас досить спокійний період. Головне не поспішайте і не робіть великих фінансових вкладень. Саме спокій допоможе вам просувати всі розпочаті справи. У середині тижня може виникнути гострий конфлікт із вашими друзями. Тому краще в цей час уникнути зустрічі з ними.

СТРІЛЬЦІ

Постарайтеся цього тижня утриматися від обурення й невдоволення з приводу вашого керівництва, інакше скандалу не уникнути. Зараз усі ваші справи і рішення варто ретельно обмірковувати. Доробляти те, що було розпочато раніше, і тоді тиждень пройде для вас спокійно й успішно.

КОЗЕРОГИ

Цього тижня вам варто було б відкласти всі далекі поїздки, а якщо все-таки це неможливо, то будьте уважні, щоб не забути важливих документів і встигнути на рейс. Будьте уважні з усіма питаннями, пов'язаними з іноземцями та зарубіжжям. У навчанні вам доведеться докласти досить багато зусиль, щоб отримати хороший результат.

ВОДОЛІЇ

Цей тиждень може пройти для вас дуже напружено. Тут важливо не порушувати правил і законів. Не варто занадто поспішати, адже Меркурій ретроградний і швидко не вийде. Також, відмовтеся зараз брати на себе будь-які боргові фінансові зобов'язання, кредити. Постарайтеся вчасно оплатити всі ваші рахунки і податки. Будьте уважними на дорогах.

РИБИ

Саме час розібратися у своїх сімейних питаннях. Ставитися до свого партнера по шлюбу дбайливо, з любов'ю. Якщо ви заплуталися у своїх стосунках – зверніться до психолога. Також і в ділових партнерських стосунках варто бути дуже обережними. Відмовтеся від підписання важливих документів контрактів і договорів.

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