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"Репортеры без границ": С начала года в мире погибли 49 журналистов

"Репортеры без границ": С начала года в мире погибли 49 журналистов

Киев  •  УНН

 • 14945 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. За 11 месяцев 2019 года целом по всему миру во время выполнения профессиональных обязанностей погибли 49 журналистов. Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации “Репортеры без границ”, обнародованном во вторник, 17 декабря, передает УНН опираясь на DW.

Отмечается, что только 20 из них погибли в зонах военных конфликтов, а 29 в странах, которые официально считаются мирными. Самыми опасными для жизни журналистов в этом году были Сирия, Мексика, Афганистан, Пакистан и Сомали.

“Даже если в 2019 году в вооруженных конфликтах погибли значительно меньше работников СМИ, чем в предыдущие годы: такая мирная страна, как Мексика, так же опасна для журналистов и журналисток, как и Сирия, где идет гражданская война”, — отметил спикер правления организации Михаэль Редиске.

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Всего за последние десять лет по всему миру было убито 941 журналиста.

Кроме того, за 11 месяцев 2019 года 389 журналистов были осуждены и заключены, что на 12 процентов больше, чем в прошлом году. Половина таких случаев произошли в Китае (120 человек), Египте (34) и Саудовской Аравии (32).

“Большое количество заключенных журналисток и журналистов свидетельствует о том, что правительства этих стран сильнее закручивают гайки репрессий”, — отметил Михаэль Редиске.

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По данным “Репортеров без границ”, количество заключенных в течение 2019-го года корреспондентов в Китае стала беспрецедентно высокой. При этом 40 процентов из них являются гражданскими журналистами, несмотря на правительственную цензуру пытаются распространять информацию через интернет. Также были заключены корреспонденты в Сирии (26), Турции (25) и Вьетнаме (25). При этом, как отмечают “Репортеры без границ”, реальное число заключенных в Сирии журналистов может быть намного выше, поскольку следы многих из них потерялись.

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Также под конец этого года считаются похищенными меньшей мере 57 работников СМИ: 30 из них в Сирии, 15 — Йемене, 11 — в Ираке и один — на Востоке Украины. О большинстве из похищенных журналистов в Сирии нет никаких сообщений в течение года. Некоторые из них исчезли уже семь лет назад.

“Репортеры без границ” отмечают, что йеменские повстанцы-хуситы и сепаратисты “народных республик” на Донбассе относятся к своим заложников как к заключенным. Они обвиняют их в тяжких преступлениях и наказывают. Десять журналистов, которых с 2015 года удерживают в Йемене, могут казнить.

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Напомним, в октябре самопровозглашенные власти “ДНР” осудила украинского журналиста Станислава Асеева до 15 лет лишения свободы за “шпионаж и призывы к экстремистской деятельности”. Асеев, проживающий на оккупированной территории Донецкой области, публиковался в украинских СМИ под псевдонимом. О его исчезновении стало известно 11 июня 2017 года, а через несколько дней самопровозглашенные органы непризнанной республики подтвердили, что пропавшего в оккупированном Донецке журналиста задержали по обвинению в шпионаже. Европейский Союз призвал немедленно освободить журналиста.

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