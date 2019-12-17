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"Репортери без кордонів": З початку року у світі загинули 49 журналістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. За 11 місяців 2019 року загалом по всьому світу під час виконання професійних обов’язків загинули 49 журналістів. Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації “Репортери без кордонів”, оприлюдненому у вівторок, 17 грудня, передає УНН спираючись на DW.

Зазначається, що лише 20 з них загинули у зонах воєнних конфліктів, а 29 — у країнах, які офіційно вважаються мирними. Найнебезпечнішими для життя журналістів у цьому році були Сирія, Мексика, Афганістан, Пакистан та Сомалі.

“Навіть якщо у 2019 році в збройних конфліктах загинули значно менше працівників ЗМІ, ніж у попередні роки: така мирна країна, як Мексика, так само небезпечна для журналістів та журналісток, як і Сирія, де іде громадянська війна”, — наголосив речник правління організації Міхаель Редіске.

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Загалом за останні десять років по всьому світу було вбито 941 журналіста.

Окрім того, за 11 місяців 2019 року 389 журналістів були ув’язнені, що на 12 відсотків більше, ніж минулого року. Половина таких випадків трапились в Китаї (120 осіб), Єгипті (34) та Саудівській Аравії (32).

“Велика кількість ув’язнених журналісток та журналістів свідчить про те, що уряди цих країн сильніше закручують гайки репресій”, — зазначив Міхаель Редіске.

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За даними “Репортерів без кордонів”, кількість ув’язнених протягом 2019-го кореспондентів в Китаї стала безпрецедентно високою. При цьому 40 відсотків з них є громадянськими журналістами, які попри урядову цензуру намагаються поширювати інформацію через інтернет. Також були ув’язнені кореспонденти в Сирії (26), Туреччині (25) та В’єтнамі (25). При цьому, як зазначають “Репортери без кордонів”, реальне число ув’язнених у Сирії журналістів може бути набагато вищим, оскільки сліди багатьох з них загубились.

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Також на кінець цього року вважаються викраденими щонайменше 57 працівників ЗМІ: 30 з них у Сирії, 15 — Ємені, 11 — в Іраку та один — на Сході України. Про більшість з викрадених журналістів у Сирії немає ніяких повідомлень вже протягом року. Деякі з них зникли вже сім років тому.

“Репортери без кордонів” наголошують, що єменські повстанці-хусити та сепаратисти “народних республік” на Донбасі ставляться до своїх заручників як до в’язнів. Вони звинувачують їх у тяжких злочинах та карають. Десятьох журналістів, яких з 2015 року утримують в Ємені, можуть стратити.

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Нагадаємо, у жовтні самопроголошена влада “ДНР” засудила українського журналіста Станіслава Асєєва до 15 років позбавлення волі за “шпигунство і заклики до екстремістської діяльності”. Асєєв, який проживає на окупованій території Донецької області, публікувався в українських ЗМІ під псевдонімом. Про його зникнення стало відомо 11 червня 2017 року, а за кілька днів самопроголошені органи невизнаної республіки підтвердили, що зниклого в окупованому Донецьку журналіста затримали за звинуваченням у шпигунстві. Європейський Союз закликав негайно звільнити журналіста.

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