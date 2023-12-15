Рэпера и военного Ярмака ограбили в поезде Киев-Днепр

Украинский рэпер, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ, Александр Ярмак рассказал в соцсети Instagram, как его обокрали в поезде Укрзализныци, передает УНН.

Ехал на поезде Днепр-Киев. Ночью воры открыли купе, украли рюкзак с ноутбуком, с камерой GoPro. Так же в соседнем вагоне у иностранцев тоже украли рюкзак и украли еще у человека из курточки наушники. Такое ощущение, что это видео записывалось где-то в 98-м. Но, к сожалению, это 2023 год и вот такой сервис предоставляет Укрзализныця. Я уже не впервые слышу о таких случаях, вчера на этом же поезде у военного украли все вещи