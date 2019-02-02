Рэпер Tekashi69 признался в распространении героина и покушении на убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Американский рэп-исполнитель Даниэль Эрнандес, более известный под псевдонимами 6ix9ine и Tekashi69, признал себя виновным в суде по девяти пунктам обвинения, согласившись сотрудничать с прокурорами. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.
Певец рассказал, что вступил в банду Nine Trey осенью 2017 года и участвовал в ее преступной деятельности. В частности, как признался рэпер, он принимал участие в грабежах, а также распространял героин и совершил попытку убийства.
Кроме того, Эрнандес заявил, что однажды заплатил за убийство члена конкурирующей банды, чтобы повысить свой авторитет в Nine Trey.
“Я всегда знал, что эти действия были неправильными и противоречащими закону. Я приношу извинения перед судом всем, кто пострадал, моей семье, друзьям и поклонникам за то, что я сделал и кого я подвел”, — сказал 22-летний артист.
Как отмечает газета, дата вынесения приговора Эрнандесу пока не определена. Рэпер может отправиться в тюрьму на пожизненный срок и пока остается неясным, повлияет ли его признание на смягчение приговора.
Напоминаем, осенью рэпера Tekashi69 обвинили в вооруженном нападении.