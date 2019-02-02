Репер Tekashi69 зізнався в розповсюдженні героїну і замаху на вбивство

Співак розповів, що вступив в банду Nine Trey восени 2017 року і брав участь в її злочинній діяльності. Зокрема, як зізнався репер, він брав участь в грабунках, а також поширював героїн та здійснив спробу вбивства.

Крім того, Ернандес заявив, що одного разу заплатив за вбивство члена конкуруючої банди, щоб підвищити свій авторитет в Nine Trey.

“Я завжди знав, що ці дії були неправильними і такими, що суперечать закону. Я приношу вибачення перед судом всім, хто постраждав, моїй родині, друзям і шанувальникам за те, що я зробив і кого я підвів”, - сказав 22-річний артист.

Як зазначає газета, дата винесення вироку Ернандесу поки не визначена. Репер може відправитися у в’язницю на довічний термін і поки залишається неясним, чи вплине його зізнання на пом’якшення вироку.

Нагадуємо, восени репера Tekashi69 звинуватили у збройному нападі.