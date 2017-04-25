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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30957 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 97939 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150323 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114061 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114948 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111601 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103604 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Ремонтом дорог в Украине занимаются члены закрытого клуба - эксперт

Ремонтом дорог в Украине занимаются члены закрытого клуба - эксперт

Киев  •  УНН

 • 12079 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Победители тендеров на ремонт и строительство дорог в основном определены заранее. Об этом в комментарии УНН заявил эксперт по транспортным вопросам Вячеслав Коновалов.

По его словам, компании пребывают как в заговоре между собой, так и в сговоре с заказчиками торгов.

"Есть сговор определенных компаний. Все тендеры они делят между собой и почему-то правоохранительная система этим заниматься не хочет. Тем не менее, любой человек может легко проверить и увидеть огромное количество заговоров в этой системе. А если проследить систему руководства, то сразу все видно", - отметил он.

Качественного общественного контроля на сегодняшний день не существует, система работает только в тестовом режиме, отметил В.Коновалов.

"Я считаю, что должна работать определенная система контроля и мониторинга качества строительства дорог. Советская система, которая была, у нас работает чисто формально. Чтобы она работала более-менее нормально за ней должен быть определенный контроль", - подчеркнул эксперт.

По убеждению В.Коновалов, в Украине должен быть создан специальный орган, вроде НАБУ, который будет заниматься исключительно коррупцией в дорожной сфере.

"Мы с экспертами долго шутили, но потом пришли к выводу, что необходимо создать что-то вроде НАБУ и чтобы эта организация занималась только дорогами. Сам "Укравтодор" с этой коррупцией не разберется", - рассказал В.Коновалов.

Напомним, благодаря ресурсу "Prozorro" обнаружено как Служба автодорог Львовской области разыграла более 10 тендеров только между двумя компаниями "Автомагистраль-Юг" и ООО "ОНУР Конструкцион Интернешнл".

Как ранее сообщал УНН, в НАБУ взялись за проверку тендеров на ремонт дорог.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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