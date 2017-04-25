Ремонтом дорог в Украине занимаются члены закрытого клуба - эксперт

По его словам, компании пребывают как в заговоре между собой, так и в сговоре с заказчиками торгов.

"Есть сговор определенных компаний. Все тендеры они делят между собой и почему-то правоохранительная система этим заниматься не хочет. Тем не менее, любой человек может легко проверить и увидеть огромное количество заговоров в этой системе. А если проследить систему руководства, то сразу все видно", - отметил он.

Качественного общественного контроля на сегодняшний день не существует, система работает только в тестовом режиме, отметил В.Коновалов.

"Я считаю, что должна работать определенная система контроля и мониторинга качества строительства дорог. Советская система, которая была, у нас работает чисто формально. Чтобы она работала более-менее нормально за ней должен быть определенный контроль", - подчеркнул эксперт.

По убеждению В.Коновалов, в Украине должен быть создан специальный орган, вроде НАБУ, который будет заниматься исключительно коррупцией в дорожной сфере.

"Мы с экспертами долго шутили, но потом пришли к выводу, что необходимо создать что-то вроде НАБУ и чтобы эта организация занималась только дорогами. Сам "Укравтодор" с этой коррупцией не разберется", - рассказал В.Коновалов.

Напомним, благодаря ресурсу "Prozorro" обнаружено как Служба автодорог Львовской области разыграла более 10 тендеров только между двумя компаниями "Автомагистраль-Юг" и ООО "ОНУР Конструкцион Интернешнл".

Как ранее сообщал УНН, в НАБУ взялись за проверку тендеров на ремонт дорог.