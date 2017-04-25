Ремонтом доріг в Україні займаються члени закритого клубу - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Переможці тендерів на ремонт та будівництво доріг здебільшого визначені заздалегідь. Про це у коментарі УНН заявив експерт із транспортних питань Вячеслав Коновалов.
За його словами, компанії перебувають як у змові між собою, так і у змові із замовниками торгів.
“Є зговір певних компаній. Всі тендери вони ділять між собою і чомусь правоохоронна система цим займатися не хоче.
Тим не менш, будь-яка людина може легко перевірити і побачити величезну кількість змов у цій системі. А якщо прослідкувати систему керівництва, то відразу все видно”, — зазначив він.
Якісного громадського контролю на сьогоднішній день не існує, система працює лише у тестовому режимі, наголосив В.Коновалов.
“Я вважаю, що має працювати певна система контролю і моніторингу якості будівництва доріг. Радянська система, яка була, у нас працює чисто формально. Щоб вона працювала більш-менш нормально за нею має бути певний контроль”, — наголосив експерт.
На переконання В.Коновалова, в Україні має бути створений спеціальний орган, на кшталт НАБУ, який займатиметься виключно корупцією в дорожній сфері.
“Ми з експертами довго жартували, але потім прийшли до висновку, що необхідно створити щось на кшталт НАБУ і щоб ця організація займалася лише дорогами. Сам „Укравтодор“ з цією корупцією не розбереться”, — розповів В.Коновалов.
Нагадаємо, завдяки ресурсу “Prozorro” виявлено як Служба автодоріг Львівщини розіграла понад 10 тендерів лише між двома компаніями “Автомагістраль-Південь” і ТОВ “ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ”.
Як раніше повідомляв УНН, у НАБУ взялися за перевірку тендерів на ремонти доріг.