Ремонт железнодорожного полотна: меняется расписание и маршрут ряда поездов

Детали

Так, некоторые поезда будут курсировать только до Ивано-Франковска вместо Рахова и Ясини.

Это коснется следующих рейсов:



поезд №6/5 Запорожье — Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 19 и 21 сентября, и из Ивано-Франковска в Запорожье 20 и 22 сентября;



поезд №15/16 Харьков — Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 20 и 22 сентября, и из Ивано-Франковска в Харьков 21 и 23 сентября;



поезд №95/96 Киев — Рахов будет курсировать в Ивано-Франковск 19, 20 и 21 сентября, и из Ивано-Франковска в Киев 20, 21 и 22 сентября;



поезд №26/25 Одесса — Рахов будет курсировать в Ивано-Франковск 19, 20 и 21 сентября, и из Ивано-Франковска в Одессу 20, 21 и 22 сентября;



кроме того, поезд №130/129 Полтава — Ворохта будет курсировать в Черновцы 20 и 22 сентября, и из Черновцов в Полтаву 21 и 23 сентября;



поезд №229/230 Киев — Ворохта — Киев будет курсировать в Ивано-Франковск 19 сентября, и из Ивано-Франковска в Киев 20 сентября.



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Также меняется график курсирования



для рейсов поезда №55 Киев — Рахов, которые отправятся из Киева 19, 20 и 21 сентября — они будут прибывать в Рахов позже, в 9:00 вместо 7:17,



и для рейсов №56 Рахов — Киев — они отправятся из Рахова 20, 21 и 22 сентября раньше, в 14:28 вместо 16:26.



"Просим пассажиров учитывать эти изменения при планировании своих поездок", - добавил перевозчик.

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